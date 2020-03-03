https://static.news.ru/photo/38afb458-5d67-11ea-9716-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пост не распространяется только на тех путешествующих, которые находятся в обстоятельствах, при которых поститься невозможно. Такое уточнение сделал глава учебного комитета РПЦ, настоятель храма Серафима Саровского на Краснопресненской набережной в Москве протоиерей Максим Козлов.

Имеются в виду реально путешествующие, а не едущие на «Сапсане» в Санкт-Петербург, где в том числе предлагается постное меню, вегетарианское питание, — цитирует РИА Новости Козлова.

В качестве примера исключительных условий он привёл путешествие Фёдора Конюхова в Антарктиду и прохождение военной службы, «когда нужно питаться по уставу».

Как писал NEWS.ru, глава Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом Владимир Легойда обратился к пользователям социальных сетей. Он предложил им ограничить использование смартфонов на время Великого поста. Его поддержал протоиерей Максим Козлов, который посоветовал потратить освободившееся время на общение с близкими.

В 2020 году Великий пост начался 2 марта. Он продлится семь недель.