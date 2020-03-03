Глава Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом Владимир Легойда обратился к пользователям социальных сетей. Он предложил им ограничить использование смартфонов на время Великого поста.
Социальные сети — это пространство, пожирающее время. И пост дает нам в данном случае мощную внешнюю подпорку, чтобы попытаться с этим пожирателем времени побороться, — заявил Легойда.
Его поддержал протоиерей Максим Козлов, который посоветовал потратить освободившееся время на общение с близкими. В 2020 году Великий пост начался 2 марта. Он продлится семь недель.
NEWS.ru информировал ранее, что настоятель Богоявленского собора Москвы Александр Агейкин призвал не извиняться по СМС в Прощёное воскресенье.
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