https://static.news.ru/photo/5b7d289a-5d4d-11ea-8cf1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом Владимир Легойда обратился к пользователям социальных сетей. Он предложил им ограничить использование смартфонов на время Великого поста.

Социальные сети — это пространство, пожирающее время. И пост дает нам в данном случае мощную внешнюю подпорку, чтобы попытаться с этим пожирателем времени побороться, — заявил Легойда.

Его поддержал протоиерей Максим Козлов, который посоветовал потратить освободившееся время на общение с близкими. В 2020 году Великий пост начался 2 марта. Он продлится семь недель.

NEWS.ru информировал ранее, что настоятель Богоявленского собора Москвы Александр Агейкин призвал не извиняться по СМС в Прощёное воскресенье.