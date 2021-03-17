Священник о нашумевшей выставке: не нам, православным, говорить про трупы

Научно-познавательная выставка Body Worlds стала одним из самых обсуждаемых событий в Москве за последнюю неделю. Ранее NEWS.ru писал о разных сторонах возникшего конфликта. Громкие споры разгорелись из-за своеобразных экспонатов — забальзамированных человеческих тел. При этом вход на неё разрешён даже школьникам. Вместе с фотокорреспондентом мы отправились на скандальную экспозицию, чтобы увидеть всё своими глазами и узнать мнение посетителей.

В залах с приглушённым светом тихо играет лирическая музыка. Правильно подобранный антураж за пару секунд меняет восприятие выставки. Каждый экспонат — это не подобие пластмассовой фигуры из кабинета биологии, а настоящее искусство. Насколько это слово допустимо для описания забальзамированных умерших людей, которым дал вторую «жизнь» анатом Гюнтер фон Хагенс — актуальный и спорный вопрос для современного зрителя. Но несмотря на все негативные высказывания в Сети, привезённая выставка пользуется спросом у жителей Москвы. Даже утром в рабочий день число гостей экспозиции стремительно растёт каждые полчаса.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Среди посетителей выставки NEWS.ru встретил священника Якова Кротова, который слышал про негативные оценки Body Worlds, но всё равно пришёл посмотреть на экспонаты. Религиозный деятель рассказал, что экспозиция оказалась лучше, чем он её себе представлял.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Один мой хороший друг, верующий, как раз говорил, что нехорошо за деньги показывать трупы. Но встаёт вопрос, а бесплатно можно? То есть вопрос денег нужно вычеркнуть. Я думаю, то, что я вижу, это нормально. Композиционно выставка оформлена прекрасно, свет хорошо поставлен. А так не нам, православным, что-то говорить про трупы. У нас же ведь на престоле в храмах лежат мощи святых, — сказал Яков Кротов.

По словам священника, «мы живём в стране, где в знаковом месте тоже есть мощи, и все ходят на них смотреть».

Развитие науки и веры происходило синхронно. Ведь ещё в XVII веке открылись анатомические театры для публики и одновременно появилась традиция начинать Великий пост с размышлений о смерти, ходить в усыпальницы и разглядывать мумии, — отметил он.

Священник добавил, что и сам бы с удовольствием продал своё тело для подобных выставок. Также, по его словам, для детей такой контент не опасен и не вызовет у них шока. У школьников отсутствует контекст, в который это может вписаться, заключил религиозный деятель.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Другие опрошенные посетители также рассказали NEWS.ru, что находят выставку познавательной. Люди с любопытством рассматривали каждый экспонат и не стеснялись делиться своими впечатлениями.

Валерия, 39 лет:

Я хотела когда-то стать медиком, но у меня, к сожалению, не получилось, поэтому я сюда не с профессиональной точки зрения пришла посмотреть экспонаты. Мне интересно познать, как мы выглядим изнутри, потому что энциклопедия — это одно, а тут всё более наглядно представлено. Можно увидеть причину некоторых своих травм, как вообще они изнутри выглядят. Моей дочери девять лет, и она уже самостоятельно изучает анатомию. Думаю, ей бы понравилась эта выставка, но так как она ещё по возрастным ограничениям не проходит, мы придём вдвоём в другой раз, если через несколько лет выставку снова привезут в Москву.

Дмитрий, 45 лет:

Мне очень понравилась эта экспозиция, я хотел сюда съездить даже в контексте своей работы. Я реабилитолог-массажист. Нет, чувства верующих она не может оскорбить. Кунсткамера же давно существует. Мне кажется, это всё для того, чтобы нагнать ажиотажа. Да, детям тоже будет полезно её посетить, нормальное возрастное ограничение.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Светлана, 35 лет:

Изначально я почему-то боялась сюда ехать, было такое внутреннее отторжение. Когда приехали, оказалось всё очень интересно, понравилось. Любопытно было посмотреть на себя, так сказать, изнутри. Никакого негатива и страха я сейчас не испытываю. Думаю, и детям такое можно показывать. Мои чувства как верующего человека это не оскорбляет. Это же наука, для неё можно, почему нет.

Валентина, 70 лет:

Мне очень понравилось потому, что это так подробно и интересно. В наше время у людей не было такой возможности пойти и посмотреть на строение человека. Только те, кто учился в медицинских учреждениях, могли такую информацию получить. Я считаю эту выставку познавательной, людям необходимо знать это, чтобы правильно развиваться. Также и детям, они могут так изучить, какие мышцы и как работают. Многие школьники ведь спортом занимаются. И, например, лёгкие курильщика им тоже полезно показать.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидия, 18 лет:

Я студентка медицинского института. Но эта выставка будет полезна не только для медиков, потому что на стендах всё грамотно разъяснено и для обывателя. Да, мы слышали про негативные отзывы вокруг этой экспозиции. Мне кажется, что те, кто хочет пойти, всё равно её посетят. Многим людям это будет банально полезно для общего развития. Если кому-то неприятно смотреть или он брезгует — можно просто не приходить.

Дмитрий, 30 лет:

Выставка очень информативная. Нет, я не считаю, что её необходимо закрыть. Замечательная экспозиция, популяризация человеческого тела и науки — это хорошо. Я не имею никакого отношения к медицине, пришёл посмотреть для общего развития. Здесь не демонстрируют ничего ужасного и недопустимого для детей, поэтому возрастное ограничение 12+ вполне нормально.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Екатерина, 32 года:

Интересная экспозиция, особенно для медиков. Я сама косметолог. Да и про запреты этой выставки я знаю. Считаю, что это личный выбор каждого. Если человека такое шокирует, то не нужно приходить сюда. Эта выставка интересная и должна быть. Детям, наверное, это не нужно, они не поймут, и для них такое будет неинформативно. А уже с 18 лет можно посетить.

Как писал NEWS.ru, ранее против выставки Body Worlds выступил координатор православного движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин. Он посчитал, что задумка Гюнтера фон Хагенса противоречит духовно-нравственным ценностям, прописанным в Конституции РФ. Попытались воспрепятствовать работе экспозиции и представители консервативного «Общества родителей», которые создали соответствующую петицию.

Негативную позицию в отношении выставки также заняли глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев и член СПЧ, федеральный судья в отставке Галина Осокина. А вот их коллега по Совету Екатерина Винокурова придерживается нейтральной позиции. Она посчитала, что каждый сам должен «фильтровать», какой контент для него допустим.

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