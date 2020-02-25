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В Московском зоопарке проснулись сурки. Сара Нагайна, а также самец Арчи вышли из спячки раньше положенного времени.

Обычно грызуны выходят из спячки в первую неделю марта, а если зима выдалась морозной и снежной, то могут проспать и дольше. В этом году из-за тёплой погоды и раннего таяния снега сурки пробудились раньше положенного срока, — говорится в сообщении на сайте мэра столицы.

За животными можно понаблюдать в утренние часы, когда они наиболее активны. В частности, гости могут увидеть самца Арчи, который уже успел расчистить входы в нору от земли и травы. В ближайшее время зоологи зоопарка начнут будить тушканчиков. Затем проснутся бурая медведица Роза и гималайские медведи Будур и Аладдин, передаёт ТАСС.

В этом году московские сурки залегли в спячку в середине сентября. За месяц до этого животные привели в порядок свою спальную камеру и вынесли землю и сор, писал NEWS.ru.