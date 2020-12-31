Супруга Ланового рассказала о состоянии актёра

https://static.news.ru/photo/596c8156-4d0f-11eb-887f-fa163e074e61_660.jpg Ирина Купченко Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

У госпитализированного с коронавирусом народного артиста СССР Василия Ланового диагностирована пневмония. Об этом рассказала его жена, актриса Ирина Купченко.

По словам Купченко, Лановому сделали компьютерную томографию, которая показала 5% поражения лёгких. У самой актрисы симптомов не обнаружено.

Меня отпускают лечиться домой, но решила пока остаться, побыть рядом с Василием Семеновичем. Его лечат очень щадяще, гармонично, каждый день будут брать анализ крови. Он останется в больнице, как минимум на 10 дней, — рассказала она ТАСС.

Ранее стало известно, что у 86-летнего Василия Ланового и его супруги обнаружен коронавирус.

Как писал NEWS.ru, 31 декабря Лановой сдал тест на антитела, которых оказалось очень много, а ПЦР-тест указал на наличие COVID-19. В силу возраста актёра было решено госпитализировать для поддержания состояния здоровья.

Спектакли с участием актёров, намеченные на текущую неделю в Театре им. Е. Б. Вахтангова, будут заменены.

За последние дни ряд известных артистов оказались в больнице с коронавирусом.

Накануне жена режиссёра Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская сообщила об ухудшении состояния мужа на фоне заражения коронавирусом. Она попросила журналистов не беспокоить её мужа, так как «расспросы о здоровье могут это самое здоровье ухудшить». 31 декабря стало известно, что Бориса Грачевского перевели в реанимацию.

Также в реанимации с коронавирусом в настоящее время находится и 86-летняя народная артистка СССР Алиса Фрейндлих. COVID-19 заболела композитор Александра Пахмутова вместе с супругом, поэтом Николаем Добронравовым. В ялтинской больнице от вируса лечится актёр Сергей Жигунов, писал NEWS.ru.