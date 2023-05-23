Судмедэксперт развенчал миф об опасности трупного яда Судмедэксперт Туманов рассказал, что трупного яда не существует

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Судмедэксперт Эдуард Туманов рассказал NEWS.ru, что трупного яда не существует. По его словам, так называют группу ядов, которая образуется при разложении белка, однако концентрация токсических веществ крайне мала.

Это группа ядов: путресцин, кадаверин и так далее. Но их концентрация в трупном материале настолько низкая, что токсического эффекта нет. <...> Нет трупного яда, есть просто продукты распада. Есть неприятные, дурно пахнущие вещества, которые образуются в процессе гниения любого белка, — сказал Туманов.

Он добавил, что не стоит бояться отравления почвы трупным ядом от похороненного рядом с грядками домашнего животного. По словам судмедэксперта, труп выделит вещества, неполезные для растений, однако при переработке они уйдут в гумус.

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