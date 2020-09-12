Судимый артист Владимир Долинский дал совет Михаилу Ефремову

Заслуженный артист России Владимир Долинский, который во времена СССР провёл в колонии четыре года за незаконные валютные операции, дал совет артисту Михаилу Ефремову.
По решению Пресненского суда Москвы Ефремову, признанному виновным в ДТП со смертельным исходом, назначено восемь лет колонии общего режима.
Там не имеет значения — актёр, не актёр. Если он был достойным и нормальным человеком на воле, его уважали, и там к нему будет нормальное отношение, — подчеркнул Долинский в эфире НТВ.
Он считает, что Ефремов должен оставаться таким, каким он был и каким его знают, — «достойным, хорошим мужиком».
Это ужасно, ужасно, что погиб человек. Но это непредумышленное преступление, — отметил Долинский.
Он добавил, что те, кто был рядом с Ефремовым в тот день, не должны были позволить артисту сесть за руль в нетрезвом виде.
Ранее NEWS.ru сообщал, что реакция общества на судебный процесс по делу о смертельном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова чудовищна. Такое мнение высказала его коллега по творческому цеху Чулпан Хаматова. По её словам, её шокировало в согражданах желание «добить лежачего», а также отсутствие милосердия и сочувствия. Это, считает актриса, свидетельствует о том, что у россиян есть проблемы, о которых стоит задуматься.