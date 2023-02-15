Суд за 30 секунд вынес решение по жалобе об иноагентстве Венедиктова Мосгорсуд признал законным присвоение статуса иноагента Алекею Венедиктову

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Венедиктов

Московский городской суд отклонил жалобу экс-главреда радио «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на решение суда о признании его СМИ-иноагентом, передает ТАСС со ссылкой на источник в суде. Статус журналиста остается действующим.

Суд отклонил апелляционную жалобу на решение Черемушкинского суда Москвы, — заявили в Мосгорсуде.

Telegram-канал Sota сообщает, что на решение у судебной коллегии ушло всего лишь 30 секунд, а рассмотрение дела начали без представителя истца — адвоката Калоя Ахильгова.

Венедиктов был признан иноагентом в апреле 2022 года за получение гонорара от учредителя журнала «Дилетант», который, в свою очередь, имел доход из-за рубежа.

Ранее пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала сообщение бизнесмена Евгения Пригожина о том, что он «дарит» победу в суде Алексею Венедиктову, который несколькими годами ранее утверждал, что Пригожин «является хозяином ЧВК „Вагнер“». Пригожин просил суд пересмотреть решение, в котором обвинял журналиста в дезинформации. По словам предпринимателя, было время, когда ему приходилось судиться с теми, кто связывал его с ЧВК «Вагнер», потому что «была конспиративная необходимость».