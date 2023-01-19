Пригожин заявил, что «дарит» победу в суде Венедиктову

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Венедиктов

Пресс-служба «Конкорда» опубликовала в Telegram-канале заявление владельца компании Евгения Пригожина, который заявил, что «дарит» победу в суде бывшему главному редактору радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По словам Пригожина, было время, когда ему приходилось судиться с теми, кто связывал его с ЧВК «Вагнер», потому что «была конспиративная необходимость».

Сегодня, когда режим молчания о ЧВК «Вагнер» свою задачу выполнил, я с удовольствием дарю победу в этом суде товарищу Венедиктову. А если есть желание, то и всем тем, у кого я их выигрывал. Я, таким образом, не противодействовал и не пытаюсь противодействовать решениям суда. Пусть российский суд будет беспристрастным, — приводит пресс-служба слова Пригожина.

Он добавил, что все равно рассматривает Венедиктова, как врага, который работал на СМИ, которое «всячески несло оскорбительную риторику по отношению к россиянам и оскорбляло чувства патриотов».

Иск к радиостанции «Эхо Москвы» и Венедиктову был подан Пригожиным в сентябре 2021 года. Причиной стали заявления СМИ о якобы имеющих место связях предпринимателя с ЧВК Вагнера. По заявлениям Пригожина, эти утверждения не имеют отношения к действительности. Компания «Конкорд» информировала ранее, что предприниматель не имеет отношения к ЧВК, «не финансирует и не следит за информацией об их местоположении». В результате суд признал информацию «Эха Москвы» «недостоверной и порочащей» и обязал радиостанцию удалить и опровергнуть её. Приморский районный суд постановил взыскать с ЗАО «Эхо Москвы» один миллион рублей.

19 января защита Венедиктова сообщила, что подала заявление о пересмотре дела после признания Пригожина. Суд рассмотрит его 6 февраля.

Ранее звездный адвокат Калой Ахильгов прокомментировал подачу бывшим главредом «Эха Москвы» Алексеем Венедиктовым искового заявление на оспаривание присвоенного ему статуса иноагента.