Суд вынес приговор главному киллеру России Главного киллера России Аслана Гагиева приговорили к пожизненному сроку

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Южный окружной военный суд приговорил лидера одной из крупнейших российских группировок киллеров Аслана Гагиева по прозвищу Джако к пожизненному лишению свободы, передает ТАСС. Ранее СК сообщал, что всего на счету его банды около 60 убийств.

Суд приговорил Гагиева к пожизненному заключению, — сказал судья.

Во время дачи показаний Гагиев заявил, что не считает себя виновным и не имеет отношения к заказным убийствам. По его мнению, гособвинение не смогло доказать его вину, а предъявленные мотивы ничем не подтверждаются.

Следствие считает, что в 2004 году Джако создал в Москве, Московской области и Северной Осетии преступное сообщество. В состав банды входили не менее 50 человек. До ноября 2012 года Гагиев сформировал в Северной Осетии три банды, ставшие структурными подразделениями возглавляемого им преступного сообщества. Следствие считает, что в период с 2012 по 2013 год по указанию Гагиева в Северной Осетии были убиты шесть человек, в том числе Олег Озиев, занимавший пост заместителя прокурора Промышленного района Владикавказа.

12 участникам ОПГ ранее было назначено наказание от 12 лет колонии строгого режима до пожизненного заключения. Уголовное дело в их отношении рассматривалось Вторым Западным окружным военным судом в Москве с конца 2018 года.