https://static.news.ru/photo/49ad9ef6-ce37-11e9-82c6-fa163e074e61_660.jpg Иван Подкопаев Фото: Алсу Менибаева/News.ru

Тверской суд вынес приговор Ивану Подкопаеву. Он обвиняется в применении силы по отношению к сотрудникам Росгвардии, передаёт корреспондент News.ru из зала суда.

Назначить Подкопаеву наказание в виде трёх лет лишения свободы в колонии общего режима, — огласил решение судья.

Ранее обвинитель в прениях запросила для него 3 года и 4 месяца лишения свободы колонии общего режима.

Сегодня суд рассматривает дело Подкопаева по существу в особом порядке — без исследования доказательств и допроса свидетелей. Об этом попросил сам обвиняемый после признания вины.

Молодой человек обвиняется по ч.1 статьи 318 — обвинение утверждает, что он распылил первый баллончик в лицо росгвардейцев на митинге 27 июля.

Ранее News.ru писал, что тверской суд продлил меру пресечения Ивану Подкопаеву. Об этом ходатайствовала сторона обвинения, передает корреспондент News.ru из зала суда.