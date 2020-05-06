Суд вновь отправил под домашний арест экс-главу «Метростроя» Александрова

https://static.news.ru/photo/5ba3d3da-8fa9-11ea-a816-fa163e074e61_660.jpg Николай Александров Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга/ТАСС

Обвиняемый в растрате 331 млн рублей экс-директор ОАО «Метрострой» Николай Александров вновь отправлен под домашний арест.

Александров является фигурантом двух уголовных дел. Первое дело связано с хищениями при строительстве станций метро Фрунзенского радиуса. Второе дело связано со строительством бизнес-центра на Левашовском проспекте.

Находившийся под домашним арестом экс-директор петербургского «Метростроя» был арестован 6 апреля. В среду, 6 мая, объединённая пресс-служба судов города избрала ему вновь меру пресечения в виде домашнего ареста до 9 мая, сообщает «Интерфакс — Северо-Запад».

Ранее столичный суд приговорил бывшего заместителя председателя Внешпромбанка Екатерину Глушакову к шести годам лишения свободы. Женщину осудили по уголовному делу о хищении 33,6 млрд рублей.