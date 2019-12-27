Адвокат Станислав Шостак сообщил, что Химкинский городской суд вернул в прокуратуру уголовное дело о хищении сотрудниками НПО им. Лавочкина 300 млн рублей.
В преступлении подозреваются экс-гендиректор завода Сергей Лемешевский, руководитель дирекции правового обеспечения Екатерина Аверьянова и председатель адвокатской конторы «Третьяков и партнёры» Игорь Третьяков.
Судья Морозова удовлетворила ходатайство государственного обвинителя о возврате дела прокурору с сохранением для адвоката Третьякова и генерального директора НПО им. Лавочкина ранее продлённой меры пресечения в виде содержания под стражей, а для юриста Аверьяновой — домашнего ареста по 4 апреля 2020 года, — цитирует адвоката ТАСС.
По версии следствия, подозреваемые заключали фиктивные договоры на оказание юридических услуг с конторой «Третьяков и партнёры». Общая сумма контрактов составила порядка 330 млн рублей, однако адвокатские услуги оказаны не были, а средства оказались выведенными в стороннюю компанию.
Как ранее писал NEWS.ru, имущество фигурантов уголовного дела о хищениях в НПО им. Лавочкина арестовали. Общая стоимость арестованного составляет 400 млн рублей.
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