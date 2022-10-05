Суд установил виновность экс-директора «Зимней вишни» Вишневского Суд установил виновность экс-директора «Зимней вишни» Вишневского в даче взятки

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Центральный районный суд Кемерово установил виновность бывшего гендиректора и совладельца «Зимней вишни» Вячеслава Вишневского в даче взятки главе регионального Госстройнадзора, сообщает ТАСС. В результате реконструкция здания торгово-развлекательного центра была произведена с нарушениями.

Вишневский <...> передал взятку начальнику инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Комковой за незаконные действия и бездействие в пользу ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» при осуществлении реконструкции второй очереди здания торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня» в городе Кемерово, — сказал судья.

Генпрокуратура направила в суд уголовное дело Вишневского в сентябре 2020 года. По версии следствия, Вишневский при посредничестве своего представителя передал взятку в размере 7 млн рублей начальнику инспекции Госстройнадзора Кемеровской области Танзиле Комковой, получив разрешение на ввод строящегося торгового центра в эксплуатацию. При этом, по данным Генпрокуратуры, работы производились без разрешения и с нарушением требований проектной документации.

ТЦ «Зимняя вишня» загорелся 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, среди которых 37 детей. По факту пожара были возбуждены три уголовных дела. Позже следователи установили, что причиной трагедии стало короткое замыкание на четвёртом этаже, а также нарушения требований пожарной безопасности: в ТЦ не работали системы пожарной защиты и были закрыты эвакуационные выходы.