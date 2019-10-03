https://static.news.ru/photo/02fbc2f8-e5cf-11e9-a086-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Серебренников Фото: instagram.com/kirillserebrennikov

Московский городской суд рассмотрит законность возвращения уголовного дела режиссёра Кирилла Серебренникова и его коллег по «Седьмой студии» в прокуратуру 8 октября.

Представитель инстанции сообщил об этом РИА Новости . Заседание начнётся в 14:10.

Ранее судья Мещанского суда поставила по собственной инициативе вопрос о возвращении дела театральной труппы в надзорный орган. Прокуратура опротестовала это решение. Сторона обвинения рассчитывала оспорить выводы экспертов, не нашедших признаков хищения в действиях «Седьмой студии».

Серебренникова и его коллег обвинили в мошенничестве и присвоении средств в августе 2017 года. Режиссёру назначили меру пресечения в виде домашнего ареста. По версии следствия, были похищены 133 млн рублей, выделенные из госбюджета на реализацию театрального проекта «Платформа» в 2011–2014 годах. Экс-бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева призналась в хищениях и дала показания против остальных фигурантов, после чего её дело было выделено в отдельное производство. Остальные обвиняемые отказались признавать свою вину.

16 июля, как передавал News.ru, Масляеву отпустили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде.