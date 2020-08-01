Суд продлил срок задержания супруге умершего рэпера Энди Картрайта

https://static.news.ru/photo/a8bc6d1e-d3e5-11ea-b461-fa163e074e61_660.jpg Энди Картрайт Фото: kkkartrait/instagram.com

Суд в Санкт-Петербурге продлил срок задержания супруге рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) на 72 часа. Марину Кохал подозревают в убийстве исполнителя.

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга продлил срок задержания на 72 часа Марине Кохал, — передаёт ТАСС со ссылкой на объединённую пресс-службу судов города.

Расчленённое тело музыканта было найдено в квартире в Санкт-Петербурге. Его жена Мария Кохал заявила, что рэпер умер от передозировки наркотиками. Не желая для супруга бесславной смерти, она решила придумать версию о том, что он якобы исчез, а от тела — избавиться.

По факту обнаружения останков рэпера СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По версии следствия, Кохал могла убить музыканта во время ссоры «неустановленным способом». Ей предъявлено обвинение.

Друг рэпера, битмейкер Young Beatzz, предположил, что Картрайт мог погибнуть в результате проведения супругой ритуального обряда. По его словам, Кохал с некоторых пор увлекалась эзотерикой и её интересы и разговоры казались пугающими.

Ранее NEWS.ru сообщал, что жена рэпера Энди Картрайта признала вину в убийстве супруга, но не рассказала следствию о мотиве преступления. В ходе допроса она отказалась отвечать на этот вопрос, сославшись на плохое самочувствие.

Адвокат Ирина Скурту, в свою очередь, утверждает, что Кохал не признавала вину. Она настаивает на том, что расчленила тело супруга, когда тот уже был мёртв.