Суд признал виновными фигурантов дела «Нового величия»

https://static.news.ru/photo/a98104e2-d7de-11ea-8564-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

Люблинский суд Москвы вынес обвинительный приговор в отношении семерых участников молодёжного сообщества «Новое величие», обвиняемых в экстремизме.

Виновны в создании экстремистского сообщества, — передаёт заявление судьи корреспондент NEWS.ru.

Адвокат основного подсудимого Руслана Костыленкова Светлана Сидоркина сообщила, что намерена обжаловать это решение.

Как писал NEWS.ru, фигурантов дела «Нового величия» обвиняют в создании экстремистского сообщества. По версии следствия, молодые люди хотели совершить в РФ переворот и захватить власть.

В ходе разбирательств по делу арестовали Петра Карамзина, Дмитрия Полетаева, Вячеслава Крюкова, Руслана Костыленкова. Анну Павликову, Марию Дубовик, Максима Рощина отправили под домашний арест. Ещё один подозреваемый — Сергей Гаврилов — смог сбежать за границу. Мосгорсуд признал законным продление до конца лета 2020 года меры пресечения участникам организации.