Суд отправил в психлечебницу захватившего банк фаната Бузовой

https://static.news.ru/photo/2a6a3834-2029-11eb-b474-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба Хамовнического районного суда

Московский суд постановил направить на принудительное лечение в психиатрическую лечебницу Алексея Барышникова, который в мае захватил заложников в одном из отделений Альфа-банка. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

В ведомстве уточнили, что в ходе расследования инцидента была проведена комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза. Мужчина был признан нуждающимся в лечении.

В момент совершения инкриминируемого ему деяния мужчина не мог осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими, — сказано в заявлении СК.

Захват заложников произошёл днем 23 мая. Барышников зашёл в отделение банка на улице Земляной Вал в Москве. В момент нападения внутри находились шесть человек — четыре сотрудника, уборщица и клиент. Мужчина продемонстрировал устройство с кнопкой активации, заявил, что помещение заминировано, и стал выдвигать разные требования.

Среди прочего Барышников попросил доставить к нему певицу и телеведущую Ольгу Бузову. Это оказалось единственное требование, которое он смог внятно сформулировать, так как оказался не вполне трезв. Нападавший утверждал, что звезда сломала ему жизнь.

Та заявила о готовности приехать в банк, однако доказывать делом своё намерение ей не пришлось. В ходе спецоперации силовики задержали захватчика, а заложники были освобождены. Впрочем, большинство из них ещё до этого смогли покинуть отделение через чёрный ход.

Вскоре стало известно, что подозреваемый приехал в столицу из Нижневартовска. В Москве он работал грузчиком. Ранее мужчина уже был судим по статьям о грабеже и угоне.

После захвата заложников в отношении него возбудили уголовное дело по ч.2 ст.206 УК РФ. Мужчина был арестован, писал NEWS.ru.