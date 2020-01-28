https://static.news.ru/photo/47323e34-41ff-11ea-a315-fa163e074e61_660.jpg Елена Батурина Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Городской суд Элисты отменил постановление о розыске вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной. Об этом сообщил инициатор уголовного дела Эренцен Манжеев.

По его словам, материалы направлены в мировой суд для рассмотрения по существу, передаёт РБК. Представитель Батуриной Геннадий Теребков подтвердил информацию. Он отметил, что решение было принято в связи с предоставлением нотариально заверенного заявления о рассмотрении дела в отсутствие женщины.

Решение о розыске было настолько беспрецедентно незаконным и безосновательным, что его отмена и вынесение отдельного постановления в отношении самого судьи о грубом нарушении законодательства и прав Елены Батуриной является очевидно правильным, — подчеркнул Теребков.

Манжеев в свою очередь выразил радость в связи с передачей дела для рассмотрения по существу.

Как ранее писал NEWS.ru, мировой суд в Калмыкии возбудил в отношении Елены Батуриной уголовное дело о клевете по заявлению Эренцена Манжеева, финансового управляющего в деле о банкротстве её брата — бывшего первого вице-президента «Интеко» Виктора Батурина.

Представители вдовы Лужкова назвали рейдерством попытки её брата Виктора Батурина оспорить их старые сделки, заручившись кредиторской поддержкой инвестиционного подразделения «Альфа-Групп» А1. Права требования долга в размере 3,2 млрд рублей к бывшему вице-президенту «Интеко» Виктору Батурину перешли к инвестиционной группе, по словам её представителей, от крупнейшего кредитора Батурина — кипрской компании Sarrio Investments Ltd, которая была признана банкротом в 2016 году.