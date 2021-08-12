Суд отменил первый в России оправдательный приговор вору в законе

Первый апелляционный суд общей юрисдикции вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении Тенгиза Гигиберии о занятии высшего положения в преступной иерархии. Дело будет пересмотрено, сообщил ТАСС.

Приговор в отношении Гигиберии отменить, возвратить уголовное дело прокурору для устранения недостатков, — озвучил решение судья.

По словам прокурора, суд неверно оценил доказательства обвинения и оправдательный приговор необходимо отменить.

Тенгиз Гигиберия известен в воровской среде как Тенго Потийский. В 2005 году он был осуждён на 17 лет колонии за убийство, разбой, кражу и хранение оружия. Во время отбывания наказания Гигиберии предъявили новое обвинение — по статье 210.1 УК РФ, которую ввели в УК РФ в 2019 году. Как установило следствие, в колонии он получил несколько сотен взысканий за постоянное нарушение режима и собирал с заключённых деньги.

Тенгиз Гигиберия youtube.com/Русское Движение

Ранее коллегия присяжных Томского облсуда вынесла оправдательный вердикт по делу Николая Кузьмичёва, по некоторым сведениям, известного также как Коля Томский. Мужчина обвинялся по ст. 210.1 УК — о занятии высшего положения в преступной иерархии, хотя сам он опровергал обвинения. Он оказался не первым, кого оправдали по данному составу, хотя за последние месяцы по «воровской» статье, которая появилась в 2019 году, российская Фемида отправила за решётку несколько преступных лидеров.