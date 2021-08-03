Не пойман — не вор: как в РФ судят фигурантов статьи УК для «авторитетов»

Коллегия присяжных Томского облсуда вынесла оправдательный вердикт по делу Николая Кузьмичёва, по некоторым сведениям, известного также как Коля Томский. Мужчина обвинялся по ст. 210.1 УК — о занятии высшего положения в преступной иерархии, хотя сам он опровергал обвинения. Он оказался не первым, кого оправдали по данному составу, хотя за последние месяцы по «воровской» статье, которая появилась в 2019 году, российская Фемида отправила за решётку несколько преступных лидеров. Опрошенные NEWS.ru эксперты высказали противоречивые мнения относительно того, нужно ли было вносить в УК новую норму и насколько она способна работать против криминальных авторитетов.

«Весь добропорядочный люд»

Четверо присяжных посчитали вину 45-летнего Николая Кузьмичёва доказанной, ещё четверо усомнились в этом. В таких случаях по закону суд принимает оправдательное решение. В результате подсудимого освободили из-под стражи, где он находился с мая 2019 года и стал первым фигурантом введённой в УК за месяц до этого статьи 210.1 «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Наказание по ней подразумевает от восьми до 15 лет лишения свободы, а также штраф до 5 млн рублей «или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет».

Как следовало из постановления о возбуждении уголовного дела от 25 мая 2019 года, составленного старшим следователем УМВД по Томской области Андреем Шатовым, фигурант дела на тот момент имел статус вора в законе как минимум шесть лет.

Кузьмичёв Николай Николаевич 21.05.1976 года рождения в период с 2013 года по настоящее время, находясь на территории г. Томска и Томской области, имея статус вора в законе, обязывающий согласно существующим негласным нормам и правилам всех лиц уголовно-криминальной направленности, имеющих более низкие криминальные статусы, подчиняться его воле, указаниям и распоряжениям, обладая организаторскими качествами, инициативностью, целеустремленностью, настойчивостью, упорством, коммуникабельностью, решительностью, способностью влиять на волю других людей, умея ориентироваться и принимать решения в сложных ситуациях, имея опыт преступной деятельности, руководствуясь корыстными побуждениями, имея сферу своего преступного влияния на территории Томской области, занимает высшее положение в преступной иерархии Томской области, — говорилось в документе.

По данным издания «Прайм Крайм», специализирующегося на освещении процессов внутри криминальных сообществ, Николай Кузьмичёв якобы имеет прозвище Коля Томский. Этот человек был «коронован» в воры в законе в мае 2013 года в Турции. Портал даже привёл решение (прогон) криминальной сходки, которая приняла в свои ряды нового авторитета:

Приветствуем Весь Добропорядочный Люд. Мы нижеподписавшиеся Воры ставим Вас в курс: 10.05.2013 в Турции Воровскую семью пополнил Коля Томский. С Добром к Вам Мы: Олег Циркач, Мераб Пипия, Тимур Свердловский, Гела Кардава, Гизо Кардава, Андрей Калининградский, Звиад Тбилисский.

Примечательно, что несмотря на «статус», о котором пишут следователи, ранее Кузьмичёв не был судим , а также совсем не имеет недвижимости.

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В момент задержания Кузьмичёва, поставленного на колени, силовики задавали на камеру ему вопросы (съёмки были обнародованы Томским УМВД). На вопрос об уголовном прозвище он ответил, что такового не имеет, а также что не является вором в законе. Однако в рапорте следователя Шатова говорилось, что такой статус у фигуранта дела есть и он подкрепляется показаниями двух секретных свидетелей — Иванова Ивана Ивановича и Петрова Петра Петровича. По их словам, Кузьмичёв якобы назначил «смотрящим» за Томском Владислава Аверичева по прозвищу Влад Юргинский, а за местным СИЗО-1 — Магомеда Исмаилова, известного в определённых кругах как Мага. Они, по словам свидетелей, следили «за соблюдением воровских традиций, воровских законов и негласных норм поведения, пополнением „общака“, который контролирует Кузьмичёв». Последний, кроме этого, был своеобразным «судьёй» при разрешении конфликтов внутри преступного мира и был «негласным „главой региона“», которым якобы производилась «подмена власти» в Томской области, утверждали Иванов и Петров.

Кроме них в деле Николая Кузьмичёва появились ещё 16 секретных свидетелей, которые утверждали, что «Коля Томский» получил в 2013 году в Турции статус вора в законе.

Отсюда нет выхода

В июне 2021 года похожее решение принял Липецкий областной суд, оправдав по статье 210.1 48-летнего Тенгиза Гигиберию, известного также как Тенго Понтийский. Соответствующее решение было принято в связи с тем, что ст. 210.1 УК РФ появилась лишь в апреле 2019 года, но обвинение инкриминировало совершение действий по занятию высшего положения в преступной иерархии до введения данной нормы.

Факт занятия Тенгизом Г. высшего положения в преступной иерархии, который не является бесспорно установленным, обвинение относит к 1997 году, а нанесение на тело татуировок, которые могут свидетельствовать о принадлежности подсудимого к ворам в законе, — к периоду не позднее 2011 года, — сообщала пресс-служба судебной инстанции.

По словам допрошенных в суде специалистов, «снять с себя статус „вора в законе“ само лицо не может», этими полномочиями, как указывалось в пресс-релизе, обладает «только так называемая „воровская сходка“», а процедуры добровольного отказа от данного криминального статуса «в действующем законодательстве не предусмотрено».

Как говорилось в приговоре, обвинение не указало, «каким образом лицо, намеренное снять с себя это звание, должно действовать, не нарушая закон, каков правомерный способ прекращения такого статуса». В результате суд решил, что прокурор не предоставил доказательств, что Гингиберия «занял высшее положение в преступной иерархии и совершал какие-либо действия, обусловленные этим статусом, направленные на реализацию полномочий такого лица», и освободил фигуранта из-под стражи.

Однако обвинение обжаловало это решение, и 12 августа первый апелляционный суд общей юрисдикции проверит законность приговора.

От своего криминального статуса отрёкся ещё фигурант дела по ст. 210.1 — 29-летний Артур Атабекян, известный в определённых кругах как Молодой. В результате год назад его дело было возвращено в прокуратуру, а новое рассмотрение возобновилось этим летом, параллельно с передачей в суд материалов на другого предполагаемого авторитета 59-летнего возраста.

По пути Саакашвили

Михаил Саакашвили Evgen Kotenkoukrinform/Keystone Press Agency/Global look Press

Комментируя NEWS.ru работоспособность «воровской» статьи УК, бывший следователь Генпрокуратуры СССР Тельман Гдлян заявил, что «эта важная инициатива была принята вовремя». А остальное всё зависит от практики применения закона и тех чиновников, «которые сидят в кресле правосудия, и тех, которые остаются в тени, но могут влиять на выгораживание своих дружков».

Здесь расширяются возможности правоохранительных органов и судов. По ст. 210 УК воры в законе становились трудноуловимыми, а по ст. 210.1 надо установить причастность к воровскому сообществу. Если у вора в законе спрашивают, является ли он вором в законе, он не может отказываться. Даже одного признания достаточно, чтобы его «упечь». Тельман Гдлян общественный деятель, экс-следователь Генпрокуратуры СССР общественный деятель, экс-следователь Генпрокуратуры СССР

Он привел в качестве примера грузинский опыт, где во времена президента Михаила Саакашвили покончили с институтом воров в законе, введя уголовную ответственность за саму причастность к этому неформальному институту. Покончить с этим явлением необходимо было давно, ликвидировав его «как некий микрокласс», добавил Гдлян.

Саакашвили с этой публикой справился, а почему огромная Россия не может поставить на этом точку? Но для этого нужно желание, политическая воля, а также постоянный контроль за правоохранительными органами и судами, — резюмировал бывший следователь советской Генпрокуратуры.

С Тельманом Гдляном не согласен его коллега, экс-следователь по особо важным делам при генпрокуроре СССР, адвокат Владимир Калиниченко. По его мнению, это «мертворождённая статья» и «подражание Саакашвили, который такой закон принял и все воры из Грузии бежали сюда».

Принятие такой статьи — это глупейший вариант. В УК есть статья 210 — организация преступного сообщества и участие в нём, а конкретно ч. 4 этой статьи, наказывающая за эти действия, совершённые лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии. Зачем надо было принимать 210.1, если вор в законе и без этого является организатором преступного сообщества? Это обыкновенный популизм и глупости «новоявленных квалифицированных юристов», которые, будучи не в ладах с классическим уголовным правом, уродуют УК такими нелепыми безобразиями. Вспомните сообщения последних лет, когда накрывали сходки воров в законе. Чем они заканчивались? У двух-трёх человек обнаруживали оружие или наркотики, которые им подбрасывали, потому что они с собой никогда ничего такого не носили, а потом всех, как правило, отпускали. То есть все эти рейды заканчивались откровенным пшиком. Принадлежность к какому-то клану доказывать крайне сложно или невозможно. А если возможно, то это чистая 210-я без всяких «прим. 1». Владимир Калиниченко адвокат, бывший следователь по особо важным делам при генпрокуроре СССР адвокат, бывший следователь по особо важным делам при генпрокуроре СССР

Комментируя оправдательные приговоры по ст. 210.1, ветеран правоохранительных органов не исключил, что «нынешнее бездарное следствие» не смогло представить суду доказательств, а фигуранты вряд ли признавали вину.

По мнению правозащитника Владимира Осечкина, «воровская» статья УК направлена не столько для борьбы с организованной преступностью, сколько для расширения полномочий силовиков. Таким образом, считает он, люди в погонах получили дополнительные рычаги воздействия на криминальные сообщества не всегда в законных целях.

Эту статью спецслужбы используют как кнут, с помощью которого устраняют неподконтрольных криминальных лидеров и наоборот — расставляют по тюрьмам в регионах смотрящих, положенцев, воров в законе, через которых можно контролировать улицы, тюрьмы и реализовывать свои оперативные комбинации. Последние могут быть абсолютно разными — от зарабатывания денег до реализации каких-то комбинаций вплоть до заказных убийств с помощью криминалитета. Владимир Осечкин основатель правозащитного проекта Gulagu.net основатель правозащитного проекта Gulagu.net

Ст. 210.1 внесли в УК РФ с апреля 2019 года, за это время её фигурантами стали несколько десятков человек (в 2020-м, по данным МВД, — 45 человек ). Первый обвинительный приговор по ней огласили в октябре 2020 года в отношении 34-летнего Шалвы Озманова по прозвищу Кусо, который получил 11 лет колонии. Однако в статистику Судебного департамента при Верховном суде РФ этот вердикт не попал (по новой статье в прошлом году значится ноль обвинительных приговоров), поскольку защита обжаловала это решение, которое недавно устояло в апелляциях.

Также сообщалось о приговорах по новой статье УК для нескольких воров в законе: Виктора Жаринова по кличке Цезарь (в мае получил в Нижнем Новгороде 10 лет), Игоря Новикова, или Новика (также отправился в колонию на 10 лет решением Нижегородского облсуда), Сергея Асатряна — Осетрины-младшего (в июне Саратовский облсуд приговорил его к 10 годам заключения), Малхаза Дарчиева, известного в криминальных кругах как Махо Тбилисский (приговором Мосгорсуда в июле отправился за решётку на девять лет), Давида Джангидзе по прозвищу Дато (краевой суд Кубани назначил ему восемь лет колонии).

В Грузии, на которую сослались эксперты NEWS.ru, криминальная субкультура особенно распространилась в 1960-е годы. Как предполагает редактор портала «Прайм Крайм» Виктория Гефтер, феномен грузинских воров в законе мог быть «идеологической диверсией КГБ» для искоренения «носителей старых традиций и подмены собой воровского мира в целом».

То, что в один момент грузинских воров стало больше, чем всех остальных вместе взятых, включая русских, это совершенно искусственная ситуация, возникшая на почве ничем не сдерживаемого грузинского национализма, — отмечала она.