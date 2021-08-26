Суд отложил рассмотрение жалобы Навального на статус склонного к побегу

Владимирский областной суд отложил на 23 сентября заседание, на котором будет рассмотрена жалоба оппозиционера Алексея Навального на постановку его на учёт как склонного к побегу. Об этом сообщает РИА Новости.

Слушание откладываем до 23 сентября, до 9 часов 10 минут, — заявил судья.

Суд обязал исправительную колонию № 2 до 6 сентября предоставить материалы, которые доказывают, что во время пребывания в СИЗО-1 Навального поставили на учёт как склонного к побегу. Также должно быть готово обоснование применения видеорегистратора в ночное время и другие документы.

Политик участвовал в заседании по видеосвязи.

Ранее сообщалось, что суд начал рассматривать жалобу Навального о постановке на учёт.

Московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше», которое в ЕСПЧ признали политически мотивированным. Мосгорсуд изменил срок отбывания наказания Навального в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом.

Во время нахождения в колонии Навальный дал интервью об условиях содержания.