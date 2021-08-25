Суд начал рассматривать жалобу Навального о постановке на учёт

Петушинский районный суд Владимирской области начал рассматривать жалобу по иску о постановке Алексея Навального на учёт в ИК-2 как склонного к побегу, сообщили РИА Новости.

Оппозиционер участвует с помощью видеосвязи.

Ранее он жаловался, что из-за статуса склонного к побегу его каждый час будит сотрудник колонии и снимает на видео. Он считает, что это нарушает его право на восьмичасовой сон, гарантированное всем заключённым.

Навальный был арестован 18 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где проходил лечение. Московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше», которое в ЕСПЧ признали политически мотивированным. Мосгорсуд изменил срок отбывания наказания Навального в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в инспекции ФСИН, когда лечился в Германии.