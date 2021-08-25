«Путин решил свой тактический вопрос»: Навальный дал интервью из колонии

Оппозиционер Алексей Навальный дал своё первое интервью из колонии. Он от руки написал ответы на вопросы на 54 страницах. Интервью опубликовала газета New York Times, которая назвала собеседника самым известным заключённым России.

Он уверен, что атаки на него самого и его соратников стали тактическим успехом для российских властей. Однако в будущем они могут стать проблемой, так как у властей появляются враги из политиков, которые были разогнаны вместе с его сторонниками.

Путин решил свой тактический вопрос: не дать нам отобрать большинство в Думе. Таким образом, он высоко оценил потенциал «Умного голосования». Но для этого ему пришлось полностью изменить политическую систему, перейти на принципиально иной, гораздо более жёсткий уровень авторитаризма, — подчеркнул Навальный.

Политик рассказал , что в его колонии нет физического насилия, но есть насилие психологическое. Жестокость в учреждении выражается не в беззаконии, а в буквальном выполнении всех правил.

Вы можете подумать, что там татуированные мускулистые мужчины с железными зубами, которые на ножах бьются за лучшую койку у окна. Но вы должны представить себе другое — что-то вроде китайского трудового лагеря, где все ходят строем и повсюду висят видеокамеры. Постоянный контроль и культура доносительства, — рассказал он.

Оппозиционер поделился, что большую часть дня заключённые смотрят российское телевидение. В 18:00 все смотрят фильмы о Великой Отечественной войне «или о том, как однажды, лет 40 назад, наши спортсмены разгромили американцев или канадцев».

Именно в 18:00 часов каждого дня мне особенно чётко понятна суть идеологии путинского режима: подмена настоящего и будущего прошлым. Настоящим героическим прошлым, или приукрашенным прошлым, или полностью вымышленным прошлым. Всякое прошлое должно постоянно находиться в центре внимания, чтобы вытеснить мысли о будущем и вопросы о настоящем, — добавил он.

К работам он не привлекается. Кроме того, в его отряде мало людей. Сам Навальный уверен, что в колонии всё сделано для того, чтобы он оставался на виду у администрации.

Политик снова высказался за введение санкций против предпринимателей, поддерживающих Путина.

Режим Путина — историческая случайность, а не неизбежность. Это был выбор коррумпированной семьи [первого президента РФ Бориса] Ельцина. Рано или поздно эта ошибка будет исправлена, и Россия перейдёт на демократический, европейский путь развития. Просто потому, что этого хотят люди. Мы особенные, как и любая нация, но мы Европа, и мы Запад, — заключил оппозиционер.

20 августа Навальный написал колонку о коррупции и борьбе с ней. Материал опубликовали британская The Guardian, французская Le Monde и немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung. В тексте он предложил пять шагов по борьбе с коррупцией для мировых лидеров. Среди них было требование для западных лидеров ввести санкции против бизнесменов из окружения российского президента.

Оппозиционер был арестован 18 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где проходил лечение. Московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше», которое в ЕСПЧ признали политически мотивированным. Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания Навального в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в инспекции ФСИН, когда лечился в Германии.