https://static.news.ru/photo/47cb9f64-703c-11ea-bdcd-fa163e074e61_660.jpg Пол Уилан Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рассмотрение по существу уголовного дела в отношении Пола Уилана в Мосгорсуде отложено в связи с карантином.

Первое заседание перенесено с 30 марта на 13 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Уилан, имеющий гражданство США и ещё ряда стран, обвиняется в шпионаже. Его задержали в декабре 2018 года при получении флешки с перечнем сотрудников одного из секретных российских ведомств. Данная информация составляет гостайну. Уилан свою вину не признаёт. По его словам, он был уверен в том, что носитель содержал информацию культурного характера.

Ранее NEWS.ru писал, что посол США заявил о явном ухудшении самочувствия Уилана за время пребывания под стражей. По словам дипломата, из-за отсутствия медпомощи арестованному грозят серьёзные проблемы со здоровьем.

Согласно последним данным, в России общее число заражённых составляет 1036 человек. За последние сутки выявили 196 случаев, из которых 157 — в Москве. Количество выздоровевших возросло до 45 человек. Умерли три человека. В мире заразились более 538 тысяч. Жертвами болезни стали 24,2 тысячи человек, выздоровели свыше 124 тысяч.