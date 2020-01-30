https://static.news.ru/photo/2b958692-436f-11ea-ac35-fa163e074e61_660.jpg Пол Уилан Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Состояние здоровья гражданина Соединённых Штатов Америки Пола Уилана ухудшилось. В СИЗО «Лефортово» ему не оказывают необходимую медицинскую помощь, рассказал посол США в России Джон Салливан.

Его (Уилана. — NEWS.ru) состояние здоровья явно ухудшилось после задержания 13 месяцев назад. Наиболее существенно то, что он не получал медицинской помощи в связи с проблемами со здоровьем, которые его беспокоят и потенциально могут стать реальной угрозой его здоровью, — цитирует дипломата «Интерфакса».

Гражданина четырёх стран — Ирландии, Канады, США и Великобритании — сотрудники ФСБ задержали 28 декабря 2018 года. Сообщается, что он получил флешку с перечнем сотрудников одного из секретных российских ведомств, что является гостайной. Однако, по словам Уилана, он думал, что на переданном ему носителе содержится информация культурного значения, а не секретные сведения.

По некоторым данным, иностранец на самом деле искал курсантов для личного знакомства и совместного времяпрепровождения. Информация о молодых людях и содержалась на изъятом носителе, писал NEWS.ru.