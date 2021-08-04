Суд отклонил иск Google к Роскомнадзору из-за блокировок

Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении иска Google к Роскомнадзору. Компания оспаривала требование регулятора удалить ролики, в которых, по данным Генпрокуратуры, содержались призывы к участию в акциях протеста. Это следует из карточки дела на сайте суда.

Решение приняла судья Евгения Ваганова. Иск Google к российскому ведомству отклонён.

Google пыталась оспорить требование РКН об удалении 12 роликов с видеохостинга YouTube. Это была первая попытка американской корпорации оспорить действия российский регулирующих органов.

Ранее столичные суды неоднократно штрафовали Google за отказ удалить контент, который российские власти считают запрещённым — в том числе информацию о митингах. Так, 25 мая компании выписали два штрафа на общую сумму в 6 млн рублей, а 27 мая ещё один — на 3,5 млн рублей. В Роскомнадзоре заявили, что компания не полностью выполнила требования по удалению из выдачи на территории России ссылок на контент.

Кроме того, аналогичные штрафы получали соцсети Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также мессенджер Telegram.