Суд оставил в силе взыскание 32,5 млрд рублей с экс-министра Абызова
Александр Чеков
Александр Чеков
14:54, 21 октября 2021
Михаил АбызовФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения решение о взыскании 32,5 млрд рублей с экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова и пяти иностранных компаний. Об этом рассказало РИА Новости со ссылкой на источники в суде.
Решение оставили без изменения, — сообщили агентству в суде.
Абызов был задержан 26 июля 2019 года по подозрению в создании преступного сообщества и мошенничестве.
Ранее сообщалось, что судебные приставы намерены принудительно взыскать с Абызова около 35 млрд рублей долгов.
Основной долг экс-министра взыскивается по решению Гагаринского суда Москвы. Кроме того, ведётся исполнительное производство по постановлению о взыскании исполнительского сбора в размере 9,5 млн рублей и дело о задолженности по кредитам (165,2 тыс. рублей).
Согласно данным банка исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов, в отношении Абызова возбуждены четыре дела, общая сумма претензий по которым составляет 34 миллиарда 828 миллионов 235 тысяч 254 рубля. Экс-министр пытался обжаловать это решение.