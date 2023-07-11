Суд обязал Певчих опровергнуть фейки о Дерипаске

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Олег Дерипаска

Соратницу оппозиционера Алексея Навального Марию Певчих (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) обязали опровергнуть ложные сведения, порочащие деловую репутацию предпринимателя Олега Дерипаски, сообщил «Интерфаксу» адвокат бизнесмена Алексей Мельников. Такое решение по иску к Певчих вынес Арбитражный суд Москвы.

Считаем, что Певчих намеренно распространила ложные сведения об Олеге Дерипаске, с целью нанесения ему репутационного вреда. Намерены и в дальнейшем привлекать клеветников к ответу в судебном порядке, — заявил Мельников.

По словам адвоката, суд признал не соответствующими действительности сведения об участии Дерипаски в залоговых аукционах, распространенные Певчих в интернете. Суд обязал ее опубликовать опровержение этой информации на YouTube-канале «Популярная политика» и в газете «Коммерсант».

В случае, если после вступления решения суда в силу Певчих добровольно не исполнит его, то за каждый день неисполнения к ней будет применяться неустойка в размере 5 тысяч рублей, добавил Мельников.

Дерипаска подал в суд на Певчих после ее интервью блогеру Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), в котором она упоминала Дерипаску. Истец потребовал опровергнуть и удалить недостоверные сведения об участии в залоговых аукционах в 1990-х, при этом материальных требований заявлено не было.

Ранее СМИ сообщали, что Генпрокуратуру РФ попросили проверить блогера Максима Каца (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на мелкое хулиганство и клевету. Предположительно, причиной стали высказывания Каца на его YouTube-канале.