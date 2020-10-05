Суд не стал продлевать испытательный срок Егору Жукову

https://static.news.ru/photo/d966ecf2-070a-11eb-9531-fa163e074e61_660.jpg Егор Жуков Фото: Алсу Менибаева/NEWS.ru

Кунцевский суд Москвы отказался продлевать испытательный срок оппозиционеру Егору Жукову. Об этом сообщает корреспондент NEWS.ru из зала заседаний.

Судья Химчева постановила отказать в удовлетворении представления уголовно-исполнительной инспекции, которая просила продлить испытательный срок Жукову, так как он, по версии чиновников, якобы не исполнял условий приговора.

По утверждению представителя инспекции, оппозиционер не явился к инспектору для ежемесячной регистрации в августе, это и послужило поводом для представления. Молодой человек, объясняя, почему он не смог прийти для регистрации, рассказал о нападениях.

Август вышел особенным месяцем. В конце июля на меня напали, это нападение было не очень успешным для нападавших. Первую часть августа я старался не выходить из дома. Я собирался 31 августа пойти в отдел, но 30 августа на меня снова напали. В этот раз уголовное дело возбудили, — сказал Жуков.

Кунцевский суд Москвы 6 декабря 2019 года признал Жукова виновным в призывах к экстремизму в Интернете (ч. 2 статьи 280 УК) и приговорил к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Кроме того, Егору запрещено администрировать интернет-ресурсы в течение двух лет.

Егор Жуков — один из фигурантов «московского дела», возбуждённого в августе 2019 года после митингов за допуск независимых кандидатов в Мосгордуму. Изначально молодому человеку вменялось участие в массовых беспорядках, позже статью переквалифицировали на призывы к экстремизму в Интернете (у Жукова был свой YouTube-канал о политике).

Как писал NEWS.ru, Егор Жуков, которого 30 августа возле дома избили неизвестные, уверен, что нападавшие сознательно избегали попадания в объективы камер наблюдения.