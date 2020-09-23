Суд не стал арестовывать рэпера Эллея

https://static.news.ru/photo/6c3ac49e-fdb6-11ea-b569-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/ellai_official

Суд отказался принимать решение об аресте Эльмина Гулиева, известного как рэпер Эллей, так как был не удовлетворён документами, которые подготовили сотрудники правоохранительных органов.

Судья предоставила время на доработку документов. После этого музыканта забрали и увезли обратно в отдел полиции.

Сейчас правоохранители будут переквалифицировать статью, по которой проходит Эллей. Ожидается, что в суд рэпера привезут ещё раз 23 сентября, передаёт РЕН ТВ.

Ранее в Таганский районный суд города Москвы поступило ходатайство следствия об избрании Эльмину Гулиеву меры пресечения в виде заключения под стражу.

ДТП с участием музыканта случилось в центре Москвы 21 сентября. Infiniti рэпера столкнулся с Mersedes, от удара элитную иномарку Эллея отбросило в сторону, она сбила пешеходов и протаранила здание. В результате аварии одна из пострадавших лишилась стопы. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Гулиеву грозит до двух лет тюрьмы, писал NEWS.ru.