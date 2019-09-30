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30 пар, представляющих 16 основных национальностей Дагестана, одновременно заключили брак в Дербенте. Гостями массового свадебного торжества стали 10 тысяч человек. Таким образом, мероприятие войдёт в Книгу рекордов Гиннесса как самая многонациональная свадьба и как церемония с самым большим количеством гостей.

Как сообщает местное издание «Дербентские новости», самой молодой парой стали Айдынбек Айдынбеков и Камила Гезалова — им обоим 19 лет. В то же время Гаджимурад и Айша Курбановы являются супругами...