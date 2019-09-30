В Москве Пресненский суд назначил психолого-психиатрическую экспертизу в рамках двух исков вдовы бывшего депутата ГД Дениса Вороненкова Марии Максаковой из-за квартирного спора с мужем Далхатом Халаевым, который является нынешним владельцем оспариваемой столичной квартиры.
Результаты экспертизы психического состояния певицы должны быть предоставлены суду до 13 ноября.
Максакова подарила квартиру Халаеву после свадьбы. Элитное жильё расположено на Краснопресненской набережной. Через неделю он продал недвижимость за 95 млн рублей, передаёт
Как ранее писал News.ru, Мария Максакова извинилась перед бывшим супругом Владимиром Тюриным за то, что обвиняла его в организации убийства её второго мужа — экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Она отметила, что версия, которой придерживалась Генпрокуратура Украины, является «беспардонной, наглой, циничной, отвратительной».