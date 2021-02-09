Суд на Сахалине изучит дело о контрабанде в КНР почти 51 тысячи тонн краба

https://static.news.ru/photo/082cddc8-6b68-11eb-b047-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уголовное дело о контрабанде из России в Китай более 50,8 тысячи тонн живого краба, рыночная стоимость которого оценивается в 38,7 млн рублей, передадут в Южно-Сахалинский городской суд.

По данным пресс-службы управления Генпрокуратуры по ДФО, заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по данному делу.

После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Южно-Сахалинский городской суд для рассмотрения по существу, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что соучастнику преступления предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 226 УК РФ «Пособничество в контрабанде в крупном размере».

Собственник двух крупных предприятий и его пособники организовали преступление в 2017 году. Во время вывоза краба островные рыбопромысловые предприятия декларировали в РФ деликатесный товар по одной цене, а на самом деле отгружали по стоимости, значительно превышающей заявленную в декларации. Обвиняемый занимался тем, что обеспечивал подписание фиктивного внешнеэкономического контракта с китайскими предпринимателями. Также чтобы получить укрытую от контролирующих органов валютную выручку, он нашёл зарубежные предприятия, на счета которых перечислены $1,7 млн за поставку продукта. В дальнейшем деньгами соучастники преступления распорядились по своему усмотрению.

Ранее NEWS.ru писал, что пограничная полиция Молдавии возбудила уголовное дело в отношении дипломата из России. Его обвиняют в попытке незаконного вывоза с территории республики 50 тысяч долларов.