Суд ликвидировал партию Навального «Россия будущего»

https://static.news.ru/photo/324c50fc-fc0f-11ea-9c17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Верховный Суд Российской Федерации/facebook.com

Партия «Россия будущего» Алексея Навального ликвидирована Верховным судом. Таким образом, суд удовлетворил соответствующее требование Министерства юстиции, которое в 2019 году отказалось зарегистрировать партию.

Суд удовлетворил требования Минюста РФ о ликвидации политической партии «Россия будущего», — сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Тогда Минюст сослался на то, что такое же название уже использует другая политическая организация. В частности, речь идёт о структуре, возглавляемой Александром Зориным. До этого он возглавлял Партию свободных граждан.

Навальный пытался зарегистрировать политдвижение с 2013 года. Минюст каждый раз отказывал ему из-за неправильно оформленных документов. Блогер пытался оспорить отказ в регистрации в Замоскворецком суде и Мосгорсуде.

20 августа Алексей Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.

По словам представителей Навального, отравляющее вещество, которым отравили мужчину, обнаружено на бутылках из-под воды, которые находились в его номере. Как сообщили соратники оппозиционера, именно эта тара была передана в немецкую лабораторию.

Международное сообщество требует расследования случившегося от властей России: вещества из группы «Новичок» подпадают под Конвенцию по запрещению химоружия. 7 сентября Навального вывели из искусственной комы и стали постепенно отключать от аппарата ИВЛ. 15 сентября вышел первый пост в Instagram от его имени. Он сообщил, что «почти ничего не умеет», но накануне смог «сам дышать». 19 сентября в аккаунте соцсети появилось фото Навального на лестнице. В кадре он стоит один, опираясь на перила, писал NEWS.ru.