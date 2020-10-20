Суд изъял в пользу государства более 32 млн рублей Абызова

Такое решение принял Гагаринский суд Москвы. Речь идёт о доходах от продажи Сибирской энергетической компании (СИБЭКО), сообщил РБК представитель Абызова.

Изъятия денег в доход государства требовал замгенпрокурора Виктор Гринь. По информации Генпрокуратуры, будучи членом правительства он с 2012 года скрывал от государства владение пятью кипрскими офшорами, через которые незаконно управлял СИБЭКО — основным поставщиком электроэнергии в Сибири. В итоге Абызов продал её, нарушив запрет на предпринимательскую деятельность для чиновников.

Как писал NEWS.ru, банковские счета, информации о которых ранее у следствия не было, обнаружены Следственным комитетом в рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. Суд наложил на них обеспечительный арест. Уточняется, что Басманный суд столицы удовлетворил ходатайство следственных органов и наложил арест на счета, открытые в ПАО «Совкомбанк», «Беста Холдингс Лимитед», «Алинор Инвестментс Лимитед», «Куллен Холдингс Лимитед», «Лисенто Инвестментс Лтд», «Вантросо Трейдинг Лтд».