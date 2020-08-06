Суд исключил из обвинения по делу «Нового величия» участие в сообществе

https://static.news.ru/photo/acc74e4a-d7ed-11ea-b42f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Из обвинения семерых участников молодёжного сообщества «Новое величие» был исключён пункт об участии в экстремистском сообществе.

Суд соглашается с квалификацией ч. 1 ст. 282.1 УК РФ «Организация экстремистского сообщества», — цитирует ТАСС сообщение.

Отмечается, что подсудимым квалифицировали обвинение «Организация экстремистского сообщества». Срок по этой статье предусматривает наказание от шести до 10 лет колонии. В то же время часть 2 этой статьи предполагает наказание до 6 лет.

При этом суд не установил провокации со стороны сотрудников правоохранительных органов. На этой версии настаивала защита.

По мнению суда, показания подсудимых о провокации со стороны свидетеля Константинова являются недоказанными. Это решение включено в приговор.

В марте 2018 года были арестованы десять молодых людей и девушек. Их обвинили в создании экстремистского сообщества под названием «Новое величие». Следователи утверждают, что они хотели устроить госпереворот. Защита же настаивает на том, что «Новое величие» создал внедрённый сотрудник ФСБ — некий Руслан Д. На сегодняшний день под стражей продолжают пребывать четверо обвиняемых — Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Пётр Карамзин и Дмитрий Полетаев, трое — Мария Дубовик, Анна Павликова и Максим Рощин — под домашним арестом. Павел Ребровский находится под подпиской о невыезде. Ещё один фигурант, Сергей Гаврилов, также был под домашним арестом, но скрылся за границей и теперь заочно арестован. Рустам Рустамов заключил со следствием досудебное соглашение, и в марте 2019 года его приговорили к двум годам лишения свободы условно. Всем, за исключением последнего, вменяют организацию деятельности экстремистского сообщества и участия в нём (ч. 1 и ч. 2 ст. 282.1 УК). Рустамова обвиняли лишь в участии (ч. 2 ст. 282.1 УК).