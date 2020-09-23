Суд арестовал устроившего ДТП в центре Москвы рэпера

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Таганский суд арестовал рэпера Эльмина Гулиева, передаёт корреспондент NEWS.ru из зала суда.

Суд постановил избрать Гулиеву меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 21 ноября 2020 года, — огласила решение судья.

В ходе судебного заседания выяснилось, что около десяти лет назад Гулиев уже был судим за грабёж (161 статья УК), за что получил условный срок. Точную дату, часть статьи и срок наказания вспомнить не смог. Также рэпер заявил, что признаёт вину в ДТП, однако категорически отрицал факт опьянения.

Я был абсолютно трезв, а перед поездкой был ещё и выспавшимся, — сказал он.

По словам следователя, обвинение молодому человеку было переквалифицировано с части 1 статьи 264 УК (нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью) на пункт «а» части 2 статьи 264 УК (нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое в состоянии опьянения), так как в крови обвиняемого были найдены наркотики — каннабиноиды. Эта часть статьи предполагает более жёсткое наказание — лишение свободы сроком от трёх до семи лет. Следователь добавил, что ранее Гулиев неоднократно нарушал ПДД — 49 раз.

Адвокат Ирина Зарванская сказала, что её подзащитный не согласен с переквалификацией статьи. Она настаивала на том, что Гулиев не был пьян в момент аварии. Она просила отправить его под домашний арест.

Обвиняемый поддержал ходатайство адвоката. Он попросил отправить его под домашний арест, чтобы он и дальше смог заниматься музыкой, которая приносит ему доход. Эти деньги рэпер готов отдать пострадавшим. Кроме того, он попросил прощения за совершённое и предложил дать ему шанс.

21 сентября на перекрёстке на улице Остоженка Гулиев на автомобиле «Инфинити» проехал на красный свет светофора и столкнулся с другой машиной. Из-за удара он вылетел на тротуар, где находились люди. В результате двое пешеходов, а также пассажир «Инфинити» получили травмы различной степени тяжести, одной из девушек ампутировали ступню. Гулиева обвиняют по пункту «а» части 2 статьи 264 УК (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Как писал NEWS.ru, одной из пострадавших ампутировали стопу.