https://static.news.ru/photo/584d489a-434d-11ea-b9ac-fa163e074e61_660.jpg Денис Коновалов Фото: Алсу Менибаева/NEWS.ru

Басманный суд Москвы арестовал оперативника Коновалова, обвиняемого в фальсификации уголовного дела против Ивана Голунова, передаёт корреспондент NEWS.ru из зала суда.

Суд постановил избрать Коновалову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 29 марта 2020 года, — огласила решение судья.

Фигурант служил в УВД по ЗАО Москвы. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, хранении наркотиков, а также фальсификации уголовного дела (п.п. «а», «б», «в» ч.3 статьи 286 УК, ч.3 статьи 303 УК, ч.2 статьи 228 УК).

Журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали в июне 2019 года в Москве по подозрению в распространении наркотиков. Его дело стало одним из самых резонансных в том году. По словам самого молодого человека, при задержании было допущено множество нарушений. Начиная с 7 июня благодаря представителям СМИ развернулась общественная кампания в защиту Ивана. 8 июня суд, в том числе под давлением общественности, назначил ему домашний арест вместо ожидаемого СИЗО.

11 июня дело и вовсе было прекращено. В тот же день глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что попросит президента Владимира Путина уволить главу УВД по ЗАО Андрея Пучкова и начальника московского управления по контролю за оборотом наркотиков генерал-майора Юрия Девяткина, причастных к задержанию Голунова. После этого началось расследование инцидента и проверка в отношении полицейских, задерживавших журналиста. В настоящий момент дело засекречено. Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следствия, заявив, что расследование продолжается.

Также были уволены и рядовые оперативники УВД — те, кто оказался причастен к задержанию. Их имена в тот момент не назывались.

Через суд они пытались добиться восстановления на работе, однако в начале декабря 2019 года Мосгорсуд отказал им в этом.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники полиции, которые задержавшие журналиста Ивана Голунова летом в 2019 году, входили в состав преступной группы. По версии следствия её возглавлял начальник антинаркотического отделения УМВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец, сообщил корреспондент NEWS.ru из зала Басманного суда. Сегодня, 30 января 2020 года там рассматривается вопрос о мере пресечения задержанным московским экс-полицейским.