Суд арестовал обвиняемого в изнасиловании девочки уральского полицейского

Суд отправил под арест участкового уполномоченного полиции ОМВД России по городу Первоуральску, обвиняемого в изнасиловании 12-летней девочки. Аналогичная мера пресечения избрана и его соучастнику. Об этом сообщается на сайте управления СКР по Свердловской области.

Суд, рассмотрев представленные Следственным комитетом материалы, заключил обвиняемых под стражу на 2 месяца, до 25 ноября 2021 года, — говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, возбуждённому по ч. 4 ст. 131 и ч. 4 ст. 132 УК РФ (изнасилование и иные действия сексуального характера в отношении малолетней).

Следователи осмотрели место происшествия, опросили ряд свидетелей, проводятся экспертизы. Кроме того, выясняется, каким образом участковый был принят на службу в МВД. Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы.

Преступление было совершено вечером 25 сентября. Потерпевшая рассказала о произошедшем наряду патрульно-постовой службы. На следующий день подозреваемых задержали. Согласно материалам уголовного дела, вторым обвиняемым является неоднократно судимый житель Первоуральска 1980 года рождения. Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования дела.