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20 июля 2025 в 14:39

Суд арестовал еще одного сотрудника ГВСУ № 4 за срыв гособоронзаказа

Замглавы ГВСУ № 4 Сметанюк арестован за нарушения при исполнении гособоронзаказа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хамовнический суд Москвы арестовал заместителя руководителя ФГУП «Главное военно-строительное управление № 4» (ГВСУ № 4) Ивана Сметанюка на два месяца, сообщает ТАСС. Он проходит по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа.

Избрать Сметанюку И. С., обвиняемому по п. «б» ч. 2 ст. 285.4 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, повлекшее тяжкие последствия), меру пресечения в виде заключения под стражу, — сказано в материалах.

В июне СК завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника ГВСУ № 4 Павла Володина. По версии следствия, в мае 2017 года управлением был заключен контракт на сумму более 290 млн рублей о выполнении строительно-монтажных работ на объекте в Камчатском крае. В итоге фигурант не выполнил эти работы и причинил ущерб Минобороны РФ.

В феврале 2025-го сотрудники правоохранительных органов задержали руководителя ГВСУ № 4 Астемира Абаева. Обвинения в отношении него связаны с деятельностью управления в Дагестане.

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