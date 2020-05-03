Субвенции на жильё ветеранам и инвалидам будут рассчитывать по-новому

https://static.news.ru/photo/8679ecfe-8d18-11ea-b3c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее новую методику распределения субвенций регионам для улучшения жилищных условий инвалидов, ветеранов и семей с детьми-инвалидам.

В расчёт будет браться утверждаемая Минстроем РФ для каждого региона рыночная стоимость 1 кв. м жилья на III квартал года, предшествующего тому, на который выделяется финансирование, — говорится в пояснении к постановлению.

Ранее средства распределялись на основании среднерыночной стоимости квадратного метра жилья без учёта инфляции, что значительно усложняло решение жилищного вопроса для данной категории людей и не позволяло определить фактическую потребность регионов в субвенциях.

Как писал NEWS.ru, ранее Мишустин подписал постановление об увеличении авансов по госконтрактам с 30% до 50%. Эта мера должна поддержать бизнес в период сложной ситуации, вызванной пандемией коронавируса. Решение об увеличении аванса было принято в рамках плана дополнительных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики, утверждённого правительством 16 апреля.