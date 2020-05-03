Кабмин увеличил авансы по госконтрактам до 50%

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За прошедшие сутки из больниц по выздоровлении выписали 1626 россиян, у которых ранее был подтверждён диагноз COVID-19. Общее число излечившихся от этой инфекции в РФ достигло 16 639 человек.

Всего в стране зарегистрировано 134 687 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 16 639 человек, — говорится в сообщении оперативного штаба. За последние сутки коронавирус подтвердился...