Кабмин увеличил авансы по госконтрактам до 50%

https://static.news.ru/photo/358ab124-8d14-11ea-af92-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении авансов по госконтрактам с 30% до 50%. Эта мера должна поддержать бизнес в период сложной ситуации, вызванной пандемией коронавируса.
Предприятия и компании, занимающиеся поставкой товаров, выполнением работ и оказанием услуг для госнужд, смогут получить в качестве аванса до 50% от цены контракта, — говорится в пояснении к постановлению.
Решение об увеличении аванса было принято в рамках плана дополнительных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики, утверждённого правительством 16 апреля.
Как писал NEWS.ru, ранее Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 июня центры занятости населения при постановке граждан на учёт в качестве безработных самостоятельно начнут запрашивать данные у МВД РФ, ЗАГС и ФНС. Запрашиваемые сведения будут касаться регистрации гражданина, заполнившего заявление в электронной форме, а также действительности его паспортных данных. Кроме этого, в Едином госреестре записей актов гражданского состояния будут запрашивать сведения о регистрации детей. Данные индивидуальных предпринимателей и самозанятых будут сверять со сведениями из Федеральной налоговой службы.