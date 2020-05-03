Центры занятости будут запрашивать данные на безработных в МВД и ЗАГС

https://static.news.ru/photo/409e0894-8d10-11ea-91c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

С 1 июня центры занятости населения при постановке граждан на учёт в качестве безработных самостоятельно начнут запрашивать данные у МВД РФ, ЗАГС и ФНС. Соответствующее постановление подписал председатель правительство Михаил Мишустин. Ранее вышло постановление, утверждающее новый порядок регистрации безработных в онлайн-режиме.

Центры занятости населения с 1 июня 2020 года запрашивают сведения ... в министерстве внутренних дел РФ с использованием информационно-аналитической системы, — говорится в постановлении.

Запрашиваемые сведения будут касаться регистрации гражданина, заполнившего заявление в электронной форме, а также действительности его паспортных данных. Кроме этого, в Едином госреестре записей актов гражданского состояния будут запрашивать сведения о регистрации детей. Данные индивидуальных предпринимателей и самозанятых будут сверять со сведениями из Федеральной налоговой службы.

Как писал NEWS.ru, россияне, которые потеряли работу из-за ограничительных мер в связи с распространением коронавируса, могут удалённо и быстро встать на учёт, чтобы получать пособие. Как сообщил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Скляр, заявителю достаточно подать только заявление на портале «Работа в России» и составить резюме. По его словам, большинство данных в заявлении заполняются автоматически.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об упрощённом порядке регистрации безработных на бирже труда, который будет действовать до конца 2020 года.