В России упростили регистрацию потерявших из-за коронавируса работу

https://static.news.ru/photo/799534e8-82f1-11ea-a247-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Россияне, которые потеряли работу из-за ограничительных мер в связи с распространением коронавируса, могут удалённо и быстро встать на учёт, чтобы получать пособие. Об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Скляр.

Заявителю достаточно подать только заявление на портале «Работа в России» и составить резюме, — сообщил чиновник 20 апреля в эфире телепрограммы «Время» на Первом канале.

По его словам, большинство данных в заявлении заполняются автоматически.

Как писал NEWS.ru, председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об упрощённом порядке регистрации безработных на бирже труда, который будет действовать до конца 2020 года.

Ранее глава государства Владимир Путин объявил, что федеральное пособие по безработице в размере 12 130 рублей в месяц и надбавки к нему на несовершеннолетних детей будут выплачиваться в упрощённом порядке по заявлению граждан, потерявших работу, вне зависимости от прежних доходов.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились 2,38 млн человек, погибли 164,37 тысячи, выздоровели 615,45 тысячи.

В России на 20 апреля общее число инфицированных в России достигло 47 121, умерли 405, выздоровели 3446. По данным оперативного штаба, новые случаи заболевания отмечены в 76 регионах. Большинство из них — в Москве, Московской и Нижегородской областях. 45,3% вновь заразившихся не имеют клинических проявлений болезни.