Мишустин подписал постановление об «упрощёнке» для безработных

https://static.news.ru/photo/9d3f5f92-7a4d-11ea-ab04-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: government.ru

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об упрощённом порядке регистрации безработных на бирже труда, который будет действовать до конца 2020 года.

Одно из поручений президента касается дистанционной регистрации на бирже труда. Теперь это можно сделать на портале «Работа в России». Соответствующее постановление <...> я подписал, — сказал премьер на заседании правительства.

Ранее глава государства Владимир Путин объявил, что федеральное пособие по безработице в размере 12 130 рублей в месяц и надбавки к нему на несовершеннолетних детей будут выплачиваться в упрощённом порядке по заявлению граждан, потерявших работу, вне зависимости от прежних доходов.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,52 миллиона человек, погибли — свыше 88,5 тысячи, выздоровели — 330 тысяч.

В России на 9 апреля зарегистрирован 10 131 случай коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 76 летальных исходов, выздоровели 698 человек. За сутки в стране подтверждены 1459 новых случаев инфекции в 50 регионах, 13 человек умерли, а 118 — выздоровели.