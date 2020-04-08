Общество

В Москве с 9 апреля начнут выплаты пособий безработным по упрощённой схеме

18:00, 08 апреля 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пособия по безработице в упрощённом порядке по заявлению граждан начнут выплачивать в Москве с 9 апреля. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Президент России Владимир Путин объявил, что федеральное пособие по безработице в размере 12130 рублей в месяц и надбавки к нему на несовершеннолетних детей будут выплачиваться в упрощённом порядке по заявлению граждан, потерявших работу вне зависимости от прежних доходов, — сообщил в блоге градоначальник.

Он подчеркнул, что подготовительные работы завершены, выплаты начнутся с 9 апреля.

Ранее NEWS.ru писал, что глава государства выступил на селекторном совещании с губернаторами. Он заявил, что власти страны будут напрямую помогать людям, которые потеряли работу из-за распространения коронавируса. Путин предложил не учитывать получаемый ранее доход при начислении выплат на детей для безработных и автоматически выплачивать пособие по верхней планке в мае и июне всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта.

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