В Москве с 9 апреля начнут выплаты пособий безработным по упрощённой схеме

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Реальное число россиян, инфицированных коронавирусом нового типа (COVID-19), может быть на 30% больше официальной статистики. Согласно математической модели, заболевших минимум 10 тысяч, так как часть граждан переносят недуг без выраженных симптомов, считает специалист в области прикладной математики, профессор РАН Карима Нигматулина.

Должны быть вот такие асимптоматические, бессимптомные заразные люди, которые передвигаются, продолжают действовать в том же нормальном режиме. <...> Они не знают, что распространяют это заболевание и, несмотря на это, эту...