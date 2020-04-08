В Москве с 9 апреля начнут выплаты пособий безработным по упрощённой схеме

https://static.news.ru/photo/9e0a9d3a-79ab-11ea-bf45-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Пособия по безработице в упрощённом порядке по заявлению граждан начнут выплачивать в Москве с 9 апреля. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Президент России Владимир Путин объявил, что федеральное пособие по безработице в размере 12130 рублей в месяц и надбавки к нему на несовершеннолетних детей будут выплачиваться в упрощённом порядке по заявлению граждан, потерявших работу вне зависимости от прежних доходов, — сообщил в блоге градоначальник.
Он подчеркнул, что подготовительные работы завершены, выплаты начнутся с 9 апреля.
Ранее NEWS.ru писал, что глава государства выступил на селекторном совещании с губернаторами. Он заявил, что власти страны будут напрямую помогать людям, которые потеряли работу из-за распространения коронавируса. Путин предложил не учитывать получаемый ранее доход при начислении выплат на детей для безработных и автоматически выплачивать пособие по верхней планке в мае и июне всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта.