Путин пообещал помочь оставшимся без работы гражданам

https://static.news.ru/photo/648ea800-799a-11ea-9147-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Президент Владимир Путин выступил на селекторном совещании с губернаторами. Он заявил, что власти страны будут напрямую помогать людям, которые потеряли работу из-за распространения коронавируса.

Политик предложил не учитывать получаемый ранее доход при начислении выплат на детей для безработных.

Будем напрямую помогать именно им — тем гражданам, чьи доходы сократились, семьям с детьми, которым сейчас трудно, людям, которые не могут в прежнем объёме обслуживать свои кредиты, — сказал он.

Кроме того, глава государства предложил автоматически выплачивать пособие по верхней планке (в размере 12 130 рублей) в мае и июне всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта.

Прошу при этом сделать так, чтобы оформить пособие можно было бы максимально просто и необременительно в дистанционном порядке, — подчеркнул он.

Трансляция выступления Путина ведётся на YouTube.

Также, как писал NEWS.ru, Путин поручил правительству с участием Центробанка в пятидневный срок подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса.

По его словам, усталость, серьёзное бремя финансовых, бытовых и других житейских проблем накопились из-за пандемии коронавируса нового типа. Нарушен привычный ритм жизни. Для большинства граждан «муторно и тошно» находиться в режиме самоизоляции, в четырёх стенах. Но выбора сейчас нет. Это испытание надо выдержать.