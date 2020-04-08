Путин заявил о сплочённости российского общества в условиях пандемии

https://static.news.ru/photo/6702ee4c-799b-11ea-9422-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Усталость, серьёзное бремя финансовых, бытовых и других житейских проблем накопились из-за пандемии коронавируса нового типа (COVID-19). Нарушен привычный ритм жизни. Для большинства граждан «муторно и тошно» находиться в режиме самоизоляции, в четырёх стенах. Но выбора сейчас нет. Это испытание надо выдержать, считает глава РФ Владимир Путин.

Наша страна не раз проходила через серьёзные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, — со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы всё преодолеем, — заявил лидер во время обращения к соотечественникам 8 апреля 2020 года в эфире телеканала «Россия 24».

Политик также потребовал не перегибать с запретами в регионах из-за COVID-19. Ограничительные меры не должны парализовать жизнь в субъектах. По словам главы государства, действовать по единому шаблону не только неэффективно, но и вредно. Он призвал учитывать ситуацию в каждом населённом пункте и «принимать адекватные, хорошо просчитанные профилактические меры».

Руководитель государства предупредил, что такие непродуманные шаги могут привести к разрушительным последствиям. Даже в Москве с её плотностью населения и концентрацией транспортных потоков нет повсеместного закрытия предприятий, напомнил президент.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Путин поручил правительству отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав и других удостоверяющих документов не менее чем на три месяца.

Всего в мире, по последним данным, насчитывается 1,4 млн инфицированных COVID-19. Скончались более 83 тысяч человек, выздоровели — свыше 309 тысяч. В России на сегодняшний день зарегистрировано 8,6 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 597 человек, умерли — 66.