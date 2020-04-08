Путин поручил отработать механизм автоматического продления документов

Президент России Владимир Путин поручил правительству отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав и других удостоверяющих документов не менее чем на три месяца.
Об этом он сообщил в обращении к правительству по ситуации с коронавирусом. Трансляция выступления Путина
Глава государства также заявил, что власти страны будут напрямую помогать людям, которые потеряли работу из-за распространения коронавируса. Он предложил не учитывать получаемый ранее доход при начислении выплат на детей для безработных.
Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин в целях предупреждения распространения в стране коронавируса объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей. Позднее глава государства продлил нерабочие дни до 30 апреля.
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