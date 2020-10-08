Стюардесса назвала главные риски профессии

Российская бортпроводница назвала главные риски работы. По её словам, «романтичная профессия» способна принести проблемы со здоровьем.
Своим мнение стюардесса
Исходя из этого, можно получить проблемы со слухом и зрением, депрессию, варикоз, различные женские проблемы. Достаточно романтично? — задалась вопросом стюардесса в ролике.
Ранее NEWS.ru сообщал, что бывшая стюардесса российских авиалиний заявила: зарплаты пилотов и бортпроводников зависят от авиационного налёта, а также от оклада работника. Так, рядовой бортпроводник получает 30–60 тысяч рублей, старший бортпроводник — 60–100 тысяч рублей, второй пилот — 150–300 и командир воздушного судна — 300–600 тысяч рублей.
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