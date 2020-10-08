Стюардесса назвала главные риски профессии

https://static.news.ru/photo/cf6d8316-09dd-11eb-8878-fa163e074e61_660.jpg Фото: Georges Schneider/XinHua/Global Look Press

Российская бортпроводница назвала главные риски работы. По её словам, «романтичная профессия» способна принести проблемы со здоровьем.

Своим мнение стюардесса поделилась в видеоролике в TikTok. Женщина указала, что на большой высоте «даже сильный организм подвергается сильному стрессу». Среди факторов, оказывающих негативное влияние на организм, она назвала пониженный уровень кислорода, повышенный уровень шума, резкое изменение давления при наборе высоты и при посадке, сухой воздух, радиацию, а также «рабочие смены по 13 часов» и, соответственно, отсутствие режима.

Исходя из этого, можно получить проблемы со слухом и зрением, депрессию, варикоз, различные женские проблемы. Достаточно романтично? — задалась вопросом стюардесса в ролике.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывшая стюардесса российских авиалиний заявила: зарплаты пилотов и бортпроводников зависят от авиационного налёта, а также от оклада работника. Так, рядовой бортпроводник получает 30–60 тысяч рублей, старший бортпроводник — 60–100 тысяч рублей, второй пилот — 150–300 и командир воздушного судна — 300–600 тысяч рублей.